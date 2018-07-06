Вбивство поліцейського в Києві: ким був і за що з ним розправилися

Поки поліція офіційно мовчить, журналісти розкопали – убитий напередодні справді служив у лавах Нацполіції. Це Дмитро Глушак. Зухвалий злочин стався посеред дня у дворі багатоповерхівки. Тіло загиблого знайшла жінка, вона ж і викликала правоохоронців.

Місцеві мешканці із журналістами небагатослівні.

Поліцейським же вдалося допитати очевидців.

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Копи весь день прочісували квартири та переглядали камери відеоспостереження. Кажуть, стріляли двічі. Є версія, що і вбивць було двоє. Кулі, пробивши сидіння, смертельно поранили водія. Від травм він загинув на місці.

Загиблий сидів за кермом машини. Як повідомляють наші колеги з Надзвичайних новин, поліцейський із автівки вів спостереження. Те, що автомобіль не місцевий, підтверджують мешканці.

Автомобіль забрали на експертизу. Убивство поки що кваліфікують за двома статтями. З корисливих мотивів та розбійний напад. Адже в загиблого не знайшли мобільного телефону.

До слова, на вулиці Братиславській у Києві, біля лікарні швидкої допомоги, близько 00.15 ночі таксист на ВАЗ 2107 збив пішохода і протягнув його ще близько 50 метрів.

Опубліковано Липень, 06 в 11:18



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