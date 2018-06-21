ВДНГ у Києві: басейн, парк гойдалок, контактний зоопарк і безкоштовний вхід

Літо прийшло а ти не знаєш де сховатись від спеки та нудьги? На ВДНГ відкрили ціле містечко розваг. Тут пропонують рекордну кількість розваг для сімейного відпочинку. До того ж вхід до парку безкоштовний.

Територія розваг займає майже 300 га. Щороку тут збільшують кількість локацій для відпочинку. Сьогодні їх майже 40, на будь-який смак. Шалений попит отримав парк гойдалок у фруктовому саду і Театр маріонеток.

Є на ВДНГ і виставка тропічних метеликів, де зібрані 30 видів з усього світу. Тут можна побачити повний цикл життя крилатих: від гусениці до появи справжнього метелика.

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Кожні вихідні у парку проходять фестивалі та інтерактивні заходи. Є кінотеатр, галерея сучасного мистецтва, дитячий табір і басейн.

Зручніше і швидше дослідити усі розваги ВДНГ на колесах. Прокат велосипедів та електротранспорту працює щодня. А ось поповнити сили допоможуть смачні ресторани та фуд-корти. Парк розваг відкритий 7 днів на тиждень і працюватиме до кінця теплого сезону.

До слова, Факти ICTV зібрали список 100 справ, які потрібно зробити влітку, щоб воно стало дійсно незабутнім.

Опубліковано Червень, 21 в 11:42



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