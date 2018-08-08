Весільний бум 08.08.2018: нумерологи обіцяють чималі статки родині і багато дітей

Весільний бум в Україні. Цього місяця аж три щасливі дати, і сьогодні перша з них. Восьме. Нуль восьме. 2018. День трьох вісімок. Знак безкінечності, чи віщує він молодятам вічну любов і щастя.

Що ж до магічної дати 08.08.2018, то вісімка це справді знак нескінченності, кажуть нумерологи. Проте дивитися радять глибше. Адже насправді всі цифри потрібно плюсувати між собою. І от якщо додати 08.08 та 2018 – отримаємо дев’ятку.

За словами нумерологів, це прекрасний день для одруження людей творчих, тих, хто любить свободу, самовираження. І таку ж свободу готовий дарувати своєму партнерові. До того ж, ця дата віщує багатство та чималі статки родині, а також – велику кількість дітей.

Нині планують одружитися трохи більше, ніж 1,5 тис. пар. У звичайні дні – їх майже вдвічі менше, близько 9 сотень. А от для порівняння торік у магічну дату 07.07.2017 – шлюб уклали вдвічі більше молодят.

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Тож рекорд побити не вдалося, однак реальна статистика шлюбів нині може ще змінитись. Адже віднедавна молодята можуть не чекати цілий місяць, а реєструвати шлюб за добу. Тож ті, хто подали заяви на шлюб учора – сьогодні вже можуть стати законними чоловіком і дружиною.

До речі, як розказали у Мінюсті, ті, хто укладають шлюб за добу он-лайн – помітно рідше розлучаються, ніж ті, хто робить це традиційним способом у РАГСі. Також нам розповіли про те, де по Україні весільний ажіотаж був найбільшим.

Але найбільший цьогоріч весільний бум ще попереду. А якщо точніше – за 10 днів. Лише уявіть собі, 18 серпня планують одружитися майже 2800 пар – це навіть більше, ніж на День закоханих.

Для порівняння – цього року 14 лютого, це традиційний і омріяний для багатьох день весілля, одружилися на 400 пар менше. Тож усе найцікавіше ще попереду. І ми неодмінно будемо за цим слідкувати і покажемо вам.

До слова, гороскоп на сьогодні, 8 серпня.

Опубліковано Серпень, 08 в 9:46



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