Факти / Відео / Україна / Від 90-х до сьогодні: як українці зростали разом із державою/

Від 90-х до сьогодні: як українці зростали разом із державою

Надворі історичний 91-ий. В країні править ГКЧП. У центр Москви заїжджають танки. Депутати верховної ради голосують за вихід України з Радянського союзу. А в житті Сергія Лукича Плаксі паралельно відбувається свій переворот. Іде перше розпаювання землі. Він – директор радгоспу. Узяв  і собі 30 гектарів. Може, колись згодиться. А тут збори – і питання руба – або ти радгоспом керуєш, або свою землю обробляєш. Як її обробляти без техніки  і з чого платити зарплати  5-ти помічникам – відповідей на ці запитання досвідчений агрокерівник тоді не мав. Заводи стоять, у людей нема грошей навіть на харчі.

Перші  роки незалежності. Українці, окрім голоду, бояться розвалу країни. Не всі можуть пристосуватися до нових реалій і  побачити  перспективи. У цей час Петро Пилипюк ухвалює для себе нелегке рішення: фактично в підвалі засновує фірму з незрозумілим у час порожніх полиць напрямом – обладнання для магазинів. Нині  він з ностальгією згадує перші аматорські  малюнки, меблі, які сам збирав. Тоді бізнесу вчилися не в університетах, вчило життя.

Читайте: Порошенко привітав українців з Днем незалежності

Уже на початку двохтисячних – українці – інші. Рівень життя зростає. Впевнено формується середній клас. Сергій Лукіч бере в оренду землю в селян. Розширюється. “Журавушка” стає успішним агропідприємством. Петро Пилипюк  закладає під кредит усе сімейне майно. Купує приміщення для заводу власної компанії.

Тепер же Петро Пилипюк планує вивести компанію в лідери європейського ринку. А в успішній “Журавушці”  нині на основні ролі виходять сини Сергія Лукіча. І нині  за великим сімейним столом лише тепло згадують того єдиного старенького тракторця, з я кого починалася їхня нова Україна …

До слова, Факти ICTV зробили підбірку головних подій року

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ровесники незалежності України: як склалася їхня доля
День незалежності: як провели свято у Львові, Харкові, Одесі та Дніпрі
Друг, чоловік, батько: історія трьох побратимів, віддавших життя за Україну
Військова техніка, авіація та піхота: у Києві пройшов парад до Дня незалежності
Як живуть у найбільшому та найменшому селах України
У пошуках кращого життя: куди їдуть і чим займаються українці за кордоном
Літаки, автотрейлери та ягоди: як українці підкорюють світ своїми винаходами
День незалежності 2018: в Одесі збудували живий ланцюг

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка