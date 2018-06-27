Від освіти до пенсії – топ-5 реформ, які вкрай необхідні Україні

Реформи в Україні – головна тема Другої міжнародної конференції, що проходить у Копенгагені. Про стан справ у державі міжнародних партнерів інформує прем’єр Володимир Гройсман. Конференція з питань реформ проходить вже вдруге і Україна продовжує демонструвати світу готовність змінюватися.

5 пріоритетних реформ в Україні – реформа освіти, медицини, приватизації, пенсійна реформа, питання землі. І за словами Гройсмана, ми запустили 4 з 5 реформ. До того ж, всі ці нелегкі зміни відбуваються на тлі війни в країні.

Світ високо оцінює українські реформи. Однак головний меседж – не зупинятися. Сьогодні, незважаючи ні на що, зміни в Україні потрібні не лише її громадянам, а й всьому цивілізованому світу.

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Свою підтримку Україні висловила і Великобританія.

Євросоюз також високо оцінює зміни в України, зокрема боротьбу з корупцією. Високий представник ЄС з закордонних справ – Федеріка Могеріні запевнила, що ЄС й надалі підтримуватиме Україну фінансово та політично. Закликає українців не ставитися до реформ, наче їх доводиться робити на вимогу заходу, міністр закордонних справ Канади – Христя Фріланд.

До слова, Сейм Польщі прийняв зміни до оновленого закону про Інститут національної пам’яті.

Опубліковано Червень, 27 в 17:43



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