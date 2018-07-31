Відключення аналогового ТБ: що робити

Перехід на цифрове мовлення спровокував серед українців справжній ажіотаж – вже від завтра в Україні почнуть вимикати аналоговий сигнал і люди, в шаленому ритмі, бігають магазинами та штурмують інтернет, аби купити пристрої для прийому цифрової хвилі.

Але виявляється – це не так просто зробити. Бізнес швидко зреагував на попит – Т2 розкуповують з неймовірною швидкістю, а отже і ціна на них зросла ледь не удвічі.

Без тюнера цифрові частоти ловлять лише нові телевізори, випущені не більше 2-3 років тому. Як не придбати тюнер – ловити антена буде лише 1 канал – суспільний мовник та білий шум.

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Хто встиг, замовив в інтернеті тюнер за 340 гривень, а за кілька днів на тому самому сайті він вже коштує – 550.

Попри додаткові для телеглядачів витрати, перехід на цифрове мовлення – це на краще, запевняють експерти. Головні переваги – вища якість зображення та звуку, стабільний сигнал, можливість приймати більше каналів.

До слова, відеосервіс Youtube анонсував запуск власного онлайн-телебачення Youtube TV на території США.

Опубліковано Липень, 31 в 12:20



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