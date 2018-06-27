Факти / Відео / Факти успіху / Відкриття футбольного майданчика в рамках соціальної ініціативи від Mastercard/

Відкриття футбольного майданчика в рамках соціальної ініціативи від Mastercard

Футбол – улюблена гра мільйонів. І неважливо, де ти граєш – на великому стадіоні чи у дворі з друзями.

У цьому переконані представники компанії Mastercard, яка започаткувала Всеукраїнську соціальну ініціативу “Передай пас”, щоб разом з партнерами оновити 14 майданчиків у 12 містах України для розвитку аматорського футболу.

Дивіться:  Формула успіху Андрія Шевченка: як стати легендою футболу

Нещодавно презентували футбольний майданчик у Рівному, оновлений у партнерстві з Таскомбанк.

Майданчик площею понад 600 квадратних метрів обладнаний відповідно до міжнародних вимог гри у міні-футбол і відкритий для всіх охочих.

Про таке сучасне футбольне поле у своєму дворі ці хлопчаки лише мріяли. Тепер радості дітвори немає меж.

До слова, що робитиме РФ на Донбасі після ЧС з футболу.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

Відкриття футбольного майданчика в рамках Всеукраїнської соціальної ініціативи від Mastercard “Передай пас”
Святковий Великдень від Аграрного фонду
Сметана в Україні – хто отримав знак “Чистоту збережено”
Masterсard відновить спортивні майданчики у 10 містах України
Оновлений дизайн та інтелектуальні функції: новий QLED TV від Samsung

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка