Відкриття футбольного майданчика від Mastercard Передай пас

У Броварах презентували футбольний майданчик, що відновили у партнерстві Mastercard і ПриватБанк, в рамках Всеукраїнської соціальної ініціативи Передай пас.

– Футбол це велика, надзвичайна рушійна сила, яка здатна об’єднувати людей. Тиждень тому ми відкрили перший майданчик у Києві, а сьогодні відкриваємо майданчик у Броварському училищі фізкультури. Цей майданчик відновлено згідно міжнародних стандартів, – коментує Наталія Байда, директор з маркетингу Mastercard в Україні.

У ході ремонтних робіт тут замінили фундамент, поклали мультифункціональне гумове покриття, встановили обладнання та огорожу. Майданчик придатний для гри у мініфутбол та баскетбол.

– Ми підключилися теж до цієї програми. Вона принесе додаткові спортивні, відновлені майданчики, футбольні майданчики для того, щоб наше підростаюче покоління грало і займалося спортом, – говорить Ігор Заворотний, заступник директора Київського головного регіонального управління ПриватБанку.

Дивіться: Змагання дронів та роботи-волотери: Best Robo Fest у Дніпрі

Дитячі команди з місцевої школи одразу спробували свої сили у грі на оновленому полі у Броварах. А найближчим часом планується відкриття ще 12 сучасних, зручних, спортивних осередків для активного дозвілля і в інших містах України.

До слова, у Києві пройшов міжнародний хакатон.

Опубліковано Червень, 05 в 9:11



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.