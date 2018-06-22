Відлетів на 20 м: у Черкасах екс-депутат Партії регіонів збила велосипедиста

На цьому відрізку траси Черкаси-Сміла водії майже не скидають швидкості – тут новеньке покриття і жодних ям. Та минулої неділі така безпечність стала фатальною для 28-річного вчителя фізкультури.

Тоді, разом зі своєю дівчиною, Олексій Гончар виїхали на велосипедах за місто, аби помилуватися природою. Та на узбіччі пару на шаленій швидкості наздогнала іномарка.

Новенький мерседес представницького класу не залишив Олексієві жодного шансу на порятунок. Від удару тіло відлетіло майже на 20 метрів, чоловік помер на місці. Ганна досі дивується, як залишилась живою, правий бік дівчини у суцільних забоях і подряпинах.

Відео зняли випадкові свідки моторошного ДТП, на узбіччі накрите тіло велосипедиста і та сама іномарка. За її кермом була екс-депутат облради від Партії Регіонів, власниця меблевої фабрики Любов Савченко.

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Олеся вже не може плакати – каже, від горя сльози скінчились, вчора вона поховала рідного брата. Зараз понад усе вона прагне справедливості. Одразу після аварії рідним Олексія запропонували гроші за мовчання. І не сама винуватиця, а її адвокати.

Зв’язатися з пані Савченко нам вдалося лише по телефону, та розмова вийшла вкрай короткою.

За фактом смертельної ДТП у поліції того ж дня відкрили кримінальне провадження. Щоправда, постраждала дівчина Олексія проходить там тільки як свідок. У прокуратурі це пояснили просто.

Жодних підозр слідчі досі нікому не висунули – водійка Любов Савченко поки проходить у справі як свідок. Мерседес екс-депутатки, вже без номерів, і велосипеди поліція таки заарештувала – транспорт на штраф майданчику. Щоправда, знімати його слідчі заборонили.

До слова, військовий БМП розчавив легкове авто з водієм всередині.

Опубліковано Червень, 22 в 22:24



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