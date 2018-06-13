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Відома на всю Україну школа ім. Вільконського святкує 110 років

Чернігівській музичній  школі імені Вільконського – 110 років. Вона відома на всю Україну. Її вихованці  переможці багатьох міжнародних конкурсів.

Нині тут навчається 630 учнів. З ювілейним концертом  вони приїхали до столиці. Як і багато років поспіль,  допоміг президентський Фонд Леоніда Кучми Україна.

Ансамбль бандуристів Соколики особлива гордість школи. 30 років тому розпочали з тріо , нині їх аж 50 бандуристів від 6 до 15 років. У репертуарі українські народні, козацькі та чумацькі пісні.

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Євген 3 роки грає на народному інструменті. А  10-річна піаністка Ілона вже готується представляти свою школу і Україну за кордоном. Каже, що її надихає, як грають великі піаністи.

Один з таких випускників – піаніст-віртуоз Ілля Овчаренко. Йому лише 17, а його ім’я вже добре відоме у світі.

З осені Ілля навчатиметься в Тель-авівському університеті музики в Ізраїлі. Дякуючи фінансовій підтримці президентського фонду хлопчик перемагав у багатьох  міжнародних конкурсах.

До слова, з музичного фестивалю у Німеччині евакуювали 5 тис. осіб

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