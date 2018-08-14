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Відомі на весь світ надлегкі літаки: успішний бізнес українців у Польщі

Українське підприємство будування легких літаків розташоване у Польщі. Його історія розпочалася  1991 року, коли молодий конструктор Юрій разом із учасником аероклубу Олегом створили власну фірму.

Алєксандр подзвонив у Київ і дізнався, що один із власників фірми якраз їде до Польщі. Вони зустрілися в Кракові. Після цієї зустрічі з колегою Янушем купили перший літак, не маючи ліцензії,  нічого не знаючи про польоти і літаки. З цього почалася історія польського філіалу.

Спочатку було важко, продавали по 2-3 літаки щорічно. Зараз – 14-15. Найбільш популярні  дві моделі – Аеропракт 22, Аеропракт 32. Їх вже літає майже тисяча по всьому світу.

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Їхня команда – це 5 фанатів своєї справи. Вони готові виконати будь-яку забаганку клієнта. Літаки, які потрапляють до ангара, уже мають своїх власників. Їх замовляють десь за півроку. Всі елементи готують у Києві під конкретні потреби. А у Польщі домонтовують, тестують, перевіряють.

У  планах українсько-польської команди – охопити американський ринок.

Раніше Факти ICTV писали, як заробляють на фермерстві у Болгарії.

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