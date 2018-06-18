Відпочинок на Арабатській стрілці 2018: як доїхати і ціни на житло

Арабатська стрілка на заході Азовського моря – це понад 40 км пляжу. Відпочивальники їдуть сюди за неглибоким морем, степовим повітрям і спокійним відпочинком усією сім’єю. Вода тут прогрівається у червні, коли на чорноморських курортах ще холодно.

На Арабатку їздять відпочивати уже понад півстоліття. Але тільки після анексії Криму курорт почав розвиватись і забудовуватись. Нині тут для туристів – півсотня садиб і 80 пансіонатів і готелів. Орієнтуються на турецький сервіс.

Бюджетне житло можна знайти – ліжко у приватній садибі зі зручностями на вулиці коштує від 100 грн за добу. Є кімнати і за 5 тис грн. Середня ціна у пансіонатах – від 800 грн за номер.

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Якщо набридло лежати на пляжі – можна розважитися в аквапарку, у дельфінарії чи на концерті. Для більш активних розваг – школа віндсерфінгу і кАйтінгу.

Та більшість відпочивальників приїздять на Арабатську стрілку заради цілющих грязей та озер із мінеральною водою. Джерело для водолікарні знайшли випадково, коли бурили свердловИни у пошуках газу.

До Арабатської коси можна доїхати потягом до станції Новоолексіївка. Звідти – 20 км автобусом до Генічеська і ще 10 кілометрів маршруткою. Зазвичай готелі надають трансфер за 200 грн. Та краще приїздити власним авто. Бензин тут дешевший, аніж у великих містах, а побачити усі краєвиди і відвідати розваги зручніше.

До слова, Факти писали, скільки коштує відпочинок у Кирилівці у 2018 році.

Опубліковано Червень, 18 в 21:58



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