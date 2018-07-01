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Відпочинок на Дніпрі: ціни та туристичні маршрути

Відпочити від галасу міста. Дніпровські плавні запрошують на риболовлю, мандрівки на байдарках, дегустації сиру і вина, йога-сесії. Тут і екстрим, і відпочинок для тих, хто хоче тиші, спокою і дикої природи.

Дельта Дніпра – Мекка для рибалок і нові екскурсійні маршрути. У своєму пониззі третя за величиною річка у Європі розділяється на чисельні рукави та заплави, створює десятки островів.

Півтори години прогулянки на байдарці обійдуться у 130 гривень. Тур з дегустацією сиру і вина – 300 гривень. Тригодинна йога-сесія просто неба і прогулянка на байдарці – 260 гривень.

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За 40 кілометрів від Херсона – унікальний ландшафт правого берега Дніпровського лиману. Місцеві називають ці глиняні кучугури –  Станіславські скелі і дуже пишаються, що вони приваблюють туристів.

Раніше Факти ICTV писали про еко-відпочинок у Греції: ціни 2018 та як дістатись.

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