Відпочинок на Дніпрі: ціни та туристичні маршрути

Відпочити від галасу міста. Дніпровські плавні запрошують на риболовлю, мандрівки на байдарках, дегустації сиру і вина, йога-сесії. Тут і екстрим, і відпочинок для тих, хто хоче тиші, спокою і дикої природи.

Дельта Дніпра – Мекка для рибалок і нові екскурсійні маршрути. У своєму пониззі третя за величиною річка у Європі розділяється на чисельні рукави та заплави, створює десятки островів.

Півтори години прогулянки на байдарці обійдуться у 130 гривень. Тур з дегустацією сиру і вина – 300 гривень. Тригодинна йога-сесія просто неба і прогулянка на байдарці – 260 гривень.

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За 40 кілометрів від Херсона – унікальний ландшафт правого берега Дніпровського лиману. Місцеві називають ці глиняні кучугури – Станіславські скелі і дуже пишаються, що вони приваблюють туристів.

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Опубліковано Липень, 01 в 13:42



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