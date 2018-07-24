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Відпочинок у Болгарії: як дістатися, ціни на житло та продукти

Болгарське сонечко лише прокидається. 6 ранку, а на відомому курорті Сонячний берег вже перші відпочивальники. Туристів з усього світу приваблюють сюди широкі піщані пляжі, м’який клімат та що найголовніше – якісний та найдешевший в Європі сервіс.

Супу з водоростей на узбережжі, як нерідко буває в Україні, тут  немає. Цьогоріч аж 14 болгарських пляжів отримали міжнародний сертифікат якості Синій прапор. Сервіс тут щороку кращає, туристів більшає. Торік цю семимільйонну країну відвідало майже 9 млн гостей.

Євростат підрахував – туристичні послуги в Болгарії найдешевші в Європі.  Пік сезону це липень-серпень, але путівки краще замовляти за півроку. Тоді тиждень відпочинку на двох обійдеться на чверть дешевше – 500 євро. Оренда лежака від  2 до 5 євро, стільки і парасольки. Але для постояльців готелів вони безкоштовні.

За такий же сервіс у сусідніх Греції чи Туреччині  доведеться викласти на третину більше. До того ж, у Болгарії сервіс поліпшується і кількість місць для відпочинку збільшується. Наприклад, на найвідомішому курорті  Сонячний берег за останні десятиліття кількість  місць зросла вдесятеро – майже до 30 тис.

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У цій маленькій країні  вже майже 18 тис. готелів. Як правило, у вартість враховані лише сніданки. Але з’являються і 5-ти зіркові із системою все включено.

Однокімнатні апартаменти в Болгарії на чотирьох за 35 євро на добу. Або затишний готельний номер на двох прямо на острові за 50 євро. Є і шикарні апартаменти за 120 євро.

Набридло море? Відвідайте стародавні міста – Созополь та Несебр. Обидва  розкинулися  на скелястих півостровах і  зберігають античний дух. Серед  задоволень і смачна балканська кухня за доступними цінами. Обід на двох – 15 євро. 2-3 євро величезна порція відомого шопського салату,  така ж ціна на смажене м’ясо чи рибу.

Ціни як у Києві, кажуть студенти з України.  До речі, українців у Болгарії більшає. Цього сезону країна потрапила в топ 3 після Туреччини та Єгипту.

Найдешевший спосіб добратися в Болгарію – автобусом. Квиток у середньому тисяча гривень, але  дорога займе майже добу.  Найдорожчий варіант авіа. Але, заздалегідь забронювавши, можна заощадити.

До слова, топ-5 країн світу, де потрібно обов’язково побувати цього року.

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