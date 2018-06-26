Відпочинок у Кирилівці: ціни на житло, як доїхати та що подивитись

Факти продовжують знайомити глядачів із місцями для відпусток і літнього відпочинку. Наша знімальна група побувала у Кирилівці, Запорізької області. Щороку сюди їде понад півтора млн. відпочивальників, які надають перевагу оздоровленню, теплому морю та родинному відпочинку. Втім, є тут і свої особливості.

Хоч усі називають Кирилівку курортом, це лише оздоровча зона. Причина шокує – тут досі немає централізованого водопостачання та каналізації. І багато власників баз і санаторіїв просто кидають стоки у море. Сумлінні чекають, коли нечистоти вивезуть комунальники. Питну ж воду у Кирилівці радять купувати бутильовану, хоча в селище щодня приїжджають водовози.

Попри такі складнощі, до Кирилівки щороку приїздить дедалі більше людей.

До Кирилівки їдуть за теплим, неглибоким морем та оздоровленням. Тутешній клімат добре підходить для лікування алергії, центральної нервової та судинної систем.

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Ціни на продукти тут нижчі ніж у столиці, якщо купувати не прямо на пляжі.

Кирилівка розташована на півострові з двома косами: Пересипом і Федотовою. Тут понад 350 баз відпочинку на різний смак та гаманець. Напівлюкс із душем і кондиціонером коштує від 450 до 2,5 тис грн на добу. Стандарт та економ із зручностями на вулиці – від 150 до 300 грн. Можна оселитися й у приватному секторі. Звідси далі до моря, але житло дешевше.

Магазини, аптеки, кафе та розважальні заклади тут теж є. Працює найбільший аквапарк у країні. Квиток на цілий день – 450 грн. Утім, із собою треба везти готівку. Місцеві магазини та кафе майже не приймають картки. А з банкоматів, яких тут всього кілька, працював лише один.

Початку так званого великого сезону тут очікують у липні. Добиратися до Кирилівки зручніше маршрутками та автобусами з Мелітополя та Запоріжжя.

До слова, Джарилгач, Бірючий, Тендрівська коса, Березань та Зміїний – 5 морських островів в Україні, подорож на які стане найяскравішою згадкою про літо.

Опубліковано Червень, 26 в 20:41



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