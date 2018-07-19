Відпочинок у Східниці: як доїхати, оздоровитись і ціна

Українська Швейцарія – так називають це місце. Тут тихо і мальовничо, а головне: відпочивши у Східниці хоча б 10 днів, здоров’я гарантовано ввесь рік. Принаймні, у цьому запевняють туристи. Вони приїздять сюди, бо курорт славиться мінеральною водою.

Східницький водяний басейн має аж 38 джерел і 17 свердловин. Для споживання і лікування придатна половина, решту ще не дослідили. Воду з місцевих джерел возять до Трускавецького курорту, що всього за 30 км звідси.

На відміну від Трускавця, тут немає облаштованих бюветів – воду доводиться набирати з джерел, що б’ють із-під землі. Але це ще цікавіше, кажуть туристи – гуляючи лісом можна назбирати смачних ягід і подихати чистим повітрям.

У Східниці 4 види води. Зокрема слабомінералізована Нафтуся – лікує від сечокам’яних хвороб, насичена залізом і бромом. А ще содова, схожа з Боржомі. Корисна для споживання і навіть вмивання.

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Де оселитися – вибір великий, тут понад 100 комплексів. Номер у готелі із триразовим харчуванням коштує 800 грн за добу. У приватному будинку дешевше – 150 грн, щоправда, тут не годують. Цілюща вода – безкоштовна, та перед вживанням треба проконсультуватися з лікарем.

Вода не єдине, що лікує у Східниці. Тут можна спробувати апітерапію – полежати в будиночку під гул бджіл. Година сеансу – 80 грн і вже за тиждень є результат.

З вулика на риболовлю – на місцевих ставках із фореллю. Кілька хвилин полювання і риба на гачку.

Заплатити треба лише за вагу спійманої риби, на місці почистять і запечуть на вогні. Можна скуштувати і національної кухні – грибна юшка і запечене м’ясо обійдуться у 150 грн. Після смачного обіду – знайомство з карпатськими промислами. Місцеві майстри покажуть, як виготовляти ювелірні прикраси.

Або ж разом з вами зроблять глиняну тарілку.

Доїхати до Східниці найпростіше автомобілем. Або ж залізницею до Львова чи Трускавця – звідти до курортного селища регулярно курсують маршрутки й автобуси.

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Опубліковано Липень, 19 в 21:55



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