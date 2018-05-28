Відпочинок в Одесі 2018: ціни та де оселитися
Одещина вже звітує, що курортний сезон розпочався. Перші туристи до Одеси та Затоки почали приїздити ще за 2 тижні до початку літа.
Порівняно з минулим роком, у 2018 ціни майже не змінилися. Навпаки, твердять експерти, навіть зменшилися.
Аби заощадити, українці орендують переважно квартири.
Однокімнатна квартира повністю закомплектована, з усім посудом, постіллю – буде коштувати від 600 гривень і вище.
Доба в звичайному номері готелю, що неподалік Аркадії, коштує 3000 гривень. Сюди входить сніданок, вхід на пляж та нічний клуб. У номері кондиціонер, холодильник і гаряча вода. За кухню і свою терасу треба платити більше. Максимальна ціна за комфорт – 6 тисяч гривень.
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Хто не може заплатити за готель, обирає хостел чи базу відпочинку – їх в Одесі сотні. Мінімальна вартість ліжко-місця – 300 гривень за ніч.
Тиждень бюджетного відпочинку для двох в орендованій квартирі коштуватиме 3,5 тисячі гривень, у хостелі – 4200, а в готелі від 7 до 21 тисячі гривень. Цього сезону Одеса готова прийняти до трьох мільйонів туристів.
За номер в готелі на березі моря треба заплатити 1300 гривень. У ціну входять сніданки, окремий санвузол та басейн на території комплексу.
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