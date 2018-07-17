Відпочинок в Одесі – як обрати чистий та безпечний пляж

Щомісяця на відпочинок до Чорного моря приїздять сотні тисяч туристів зі всієї країни. На перший погляд, одеські міські пляжі виглядають комфортними, чистими і доглянутими. Проте за декілька хвилин нашого спостерігання ми побачили іншу картину.

Оскільки одеські пляжі в комунальній власності, їх повинні прибирати декілька разів на день.

Та більшість пляжів, на які їдуть ледь не всі українці та чимало іноземців, прибирають лише зранку. До обіду тут уже чимало непотребу і на піску, і у воді, смітники – вкрай переповнені. Проте на орендованих пляжах картина виглядає краще.

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В одеській Аркадії – чи не найбільша кількість орендованих пляжів. Тут чисто. Та натомість є порушення закону. На пляжі нічного клубу Боно, лежаки стоять не за 5 м, а впритул до моря. До 11 години ранку на шезлонгах мають право відпочивати пенсіонери. Та випадки, коли працівники орендованих пляжів виганяють людей, не поодинокі.

На цьому відео працівники іншого пляжного комплексу виганяють жінку з території, бо вона відсунула шезлонг, який перешкоджав доступу до моря. Ксенія з родиною була шокована.

Аби не зіпсувати собі відпочинок, перед поїздкою місцеві радять читати відгуки на облюбовані одеські пляжі, а ще наважитися виїздити на околиці, де ще є сині камінці і чисті хвилі.

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Опубліковано Липень, 17 в 14:30



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