Відпочинок влітку: хто з українців і чому їде в Крим

Галина Іванівна повертається додому в бадьорому настрої. У Криму відпочивала в приятельки. Каже, єдина незручність – змушена була перейти на російську мову, хоча на півострові українську ще не забули.

Українські відпочивальники повертаються з Криму засмаглими, але трохи збентеженими. Ціни на курортах півострова – як у Туреччині, але сервіс залишився радянський.

За 4 роки окупації в півострова сформувалося своє коло українських відпочивальників. Їдуть люди з різних областей. Більшість їде до родичів, бо так звикли роками. Усі нарікають на незручності на пунктах перетину. Приміром, на Каланчаку від українських до російських прикордонників потрібно пройти пішки 800 метрів.

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Дістатись до Криму легко. Завзяті водії за 200 грн довезуть на автобусі із Херсона до Сімферополя. Однак, щороку кількість українців, що їдуть на півострів, зменшується. За перший місяць літа Крим відвідали на 6% менше туристів з материкової України, ніж у червні минулого року.

На межі з Кримом працюють 3 контрольні пункти: Каланчак, Чаплинка і Чонгар. Черг, як це було 4 роки тому, тут уже немає. Прикордонники відкрили додаткові віконця для контролю, регулюють рух машин і пішоходів.

Коли наша знімальна група завершила роботу, прикордонники повідомили, що з окупованого Криму почали випускати людей значно швидше. Натомість з українського боку затримували – аби утворилася черга.

Пояснення просте, там з’явилася телевізійна група, якій потрібна була ідеологічно правильна картина. Мовляв, туристи з України масово ідуть у Крим. Бо влада анексованої автономії каже, що їх понад мільйон, хоча за даними наших прикордонників, таких майже вдвічі менше.

До слова, Крим перетворюється на пустелю.

Опубліковано Липень, 05 в 17:30



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