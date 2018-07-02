Відпустка в аеропорту: хто повинен компенсувати неочікувані витрати

У аеропорту Жуляни – колапс триває з суботи. Через затримку та скасування рейсів сотні пасажирів не змогли вчасно вилетіти й повернутися з відпочинку. Авіакомпанія Bravo Airways із затримкою на добу доставила туристів до Батумі, на стільки ж затримала зворотній рейс. Причини збою не називає ні перевізник, ні аеропорт.

– Людині зобов’язані надати місце проживання, якщо йдеться про затримку понад добу, то це має забезпечити перевізник, готель, харчування, добирання до аеропорту, – коментує Олександр Сотник, адвокат.

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Якщо відмовили – збережіть чеки про витрати на їжу і сміливо подавайте на відшкодування збитків – вам можуть компенсувати від 250 до 600 євро. Навіть якщо чекали всього дві години – вас зобов’язані, принаймні, погодувати.

Нагадаємо, що з суботи у столичному аеропорту Жуляни справжній колапс. Через затримку та скасування рейсів сотні пасажирів не могли вчасно ані виїхати на відпочинок, ані повернутися з нього. Найпроблемніша авіакомпанія Bravo Airways.

Опубліковано Липень, 02 в 21:55



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