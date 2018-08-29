Війна за гребінці. Французькі рибалки влаштували морський бій з британськими

Біля берегів Нормандії десятки французьких рибальських човнів напали на британців – билися за право ловити гребінці.

Сутичка трапилась уночі. Французи потрощили англійцям човни, повибивали вікна. Ті повернулись до свого порту та подали позов. Ця територія моря неподалік берегів Нормандії багата молюсками, які коштують чимало.

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І юридично, британці мають повне право їх ловити. Однак Франція переконана – колеги-рибалки видобувають занадто багато морського делікатесу. Єврокомісія закликала Лондон і Париж припинити війну за гребінці і зберігати домовленості рибальства у Ла-Манші.

До слова, рибалки зловили рибу-монстра з людськими зубами.

Опубліковано Серпень, 29 в 22:43



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