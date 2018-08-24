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Військова техніка, авіація та піхота: у Києві пройшов парад до Дня незалежності

Цьогорічний парад до дня незалежності був особливим, адже Хрещатиком пройшли курсантки жіночого зведеного батальйону, центральною вулицею столиці пройшла новітня українська техніка та найголовніше – міністр оборони Степан Полторак привітав військовослужбовців новим гаслом – Слава Україні – Героям Слава.

На цьогорічному параді багато чого вперше. Уперше капелани військових  підрозділів провели спільний молебень. а в цей час з аеродрому у Василькові в небо піднялись наші соколи – відроджена українська авіація. Державний компас впевнено показує на Захід у протилежний бік від російської імперії – наголошує президент Петро Порошенко. Тож ще до початку осінньої сесії Верховної Ради глава держави зареєструє законопроект щодо закріплення в Конституції прагнення України до Євросоюзу та НАТО.

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Посмертно звання героя України присвоєно загиблому біля Дебальцевого 22 річному Олегу Довгому. Золоту зірку отримали його батьки. Відсьогодні горде звання героя носитиме і десантник Володимир Соснін. Свою незалежність Україна нині виборює зброєю на фронтах, де, на жаль, не уникнути жертв. Тож хвилиною мовчання вшанували пам’ять усіх полеглих героїв. Лише напередодні країна втратила 5 своїх захисників. Понад чотири тисячі військових та курсантів місяць карбували крок, аби гідно пройти Хрещатиком. Уперше в історії взяв участь у параді жіночий батальйон. Також у параді взяли участь військові з 20 країн партнерів. Зокрема зі США, Канади, Великобританії, Грузії. А кульмінацією став проїзд  Хрещатиком військової техніки.

Першою земля задрижала під могутніми  модернізованими танками Т-64. На чолі колони українська розробка 2000 року – Ятаган, який очікує на серійне виробництво. Українські сучасні БТР-3а використовують десантники на сході України. На броньованих автомобілях українського виробництва “Варта” та “Козак” встановлені протитанкові ракетні комплекси американські “Джевеліни” та вітчизняні “Стугна-П”. Самохідну артилерійську установку “Богдана” розробники представили напередодні. Вона оснащена боєприпасами вже натовського калібру 155 міліметрів. Також глядачі на Хрещатику побачили українську новітню розробку оперативно-тактичний ракетний комплекс від КБ “Південне”. Апогеєм  став проліт військової авіації. штурмовиків, винищувачів та новітнього вітчизняного АН-178.

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