Військові змагання Сильна Європа: 8 країн та 13 виснажливих етапів

На полігоні в німецькому Графенвері в розпалі змагання найсильніших танкових екіпажів світу під назвою Сильна Європа. За перемогу борються і наші танкісти, військові 14-ї окремої механізованої бригади.

Загалом представники 8 провідних країн, серед яких і Україна. Це не лише суперництво, а найголовніше – можливість повчитися один в одного.

Торік наші танкісти дебютували на стареньких Т-64 і змогли посісти 5 місце з 6. Цього року завдання куди амбітніші, адже до Німеччини ми приїхали на 4-х вітчизняних модернізованих Оплотах.

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Змагання унікальні тим, що за тиждень танкісти повинні пройти 13 виснажливих етапів. При цьому кожен взвод матиме можливість вразити таку кількість мішеней, яка передбачена для цілого батальйону, буде використано майже півтори тисячі танкових снарядів.

Подібного немає ніде в світі. Тож переможець випадковим бути не може.

Нагадаємо, справжній лицарський турнір відбувся цими вихідними в Миколаєві.

Опубліковано Червень, 07 в 10:10



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