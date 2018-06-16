Військові звільняють населений пункт у зоні ООС – навчання на Рівненському полігоні

Майже 300 командирів батальйонів та дивізіонів оперативного командування Захід вдосконалювали свій професійний рівень на рівненському полігоні. Вони ділилися з іншими військовими своїм бойовим досвідом, набутим на передовій. Під час практичних занять офіцерів вчили штурмувати населені пункти, вести бій в лісі та форсувати водні перешкоди різними способами. Аби згодом військові на практиці застосували набуті знання, боронячи нашу державу.

Військові відпрацьовують визволення населеного пункту в зоні проведення операції об’єднаних сил – йдуть на штурм містечка. Це одне з найнебезпечніших та відповідальних завдань для наших армійців. Адже там ще є мирне населення, а ворог чатує з усіх боків.

Військові відпрацьовують бій у лісі – ще одне складне завдання для армійців. Адже ворог може причаїтися будь-де та розкидати небезпечні пастки. Не помітивши які, можна загинути. Головна проблема – обмежена видимість свого підрозділу, тож керувати операцією складно. На противника йдуть на бойовій техніці та зі стрілецькою зброєю.

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За виконанням завдань стежить майже 300 військових. Це командири батальйонів та дивізіонів. Вони діляться досвідом як виконати бойове завдання з мінімальними втратами для свого підрозділу.

Тепер на шляху водна перешкода. Та армійці за лічені хвилини форсують невідому їм водойму. Під воду занурювалися на танках, задіяли й іншу бойову техніку.

Збори тривали три дні. За цей час військові засвоїли і теорію, і практику. Тепер офіцери повернуться до своїх підрозділів, аби передати їм напрацьований досвід і застосувати його під час ведення бойових дій на сході нашої держави.

До слова, загострення під Новотошківським і Авдіївкою: українці знешкодили 12 бойовиків.

Опубліковано Червень, 16 в 21:44



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