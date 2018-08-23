Військовий парад, забіг у вишиванках та фестивалі: куди піти на День незалежності

250 одиниць техніки, 4 з половиною тисячі військових. О 10-тій на Майдані – головна подія цих вихідних – святковий парад. Щойно військові пройдуть центром, біля річкового вокзалу зберуться яхтсмени. Опівдні тут стартує Відкрита Київська регата. Любителі спорту можуть підтримати і вже традиційний “Забіг у вишиванках” . Він стартує о 9-тій ранку з Русанівки. А мрійникам сподобається виставка квітів на Співочому полі.

У Львові цього вікенду очікують на карнавал. Тут відбудеться фольклорний фестиваль Етновир. Центральними вулицями в національних костюмах дефілюватимуть колективи з України, Латвії, Італії, Індонезії та Єгипту. Перед львівським оперним театром виступатимуть українські гурти, зокрема «Гайдамаки», «От Вінта» «Зе Хардкіс». А коли місто порине в сутінки, на фасаді Ратуші влаштують світлове шоу, під час якого відтворять найважливіші події останніх 27 років.

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В Одесі на Приморському бульварі пройде ювілейний 10- й Вишиванковий фестиваль. Майстри зі всієї країни презентують український одяг, прикраси та національну символіку. А після місцеві радять відвідати відомі одеські пляжі. Ресторатори закликають посмакувати традиційними одеськими стравами.

Гостей зі всіх регіонів чекають завтра в столиці на Олімпійському. О 20-тій тут розпочнеться концерт гурту Океан Ельзи. Кримчанам з українськими паспортами вхід безкоштовний. Завтра очікують на понад 70 тисяч гостей. А сьогодні – домонтовують сцену. І майже в кожному місті України – вже від завтра десятки розважальних заходів. Головне завдАння – вибрати найцікавіші. І з задоволенням провести останні вихідні цього літа.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, якою буде погода на День незалежності

Опубліковано Серпень, 23 в 17:49



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