Вік підрозділу – від 18 до 60 років: як проходять збори резервістів Нацгвардії

Жодних класних кімнат, лише полігон. Тут упродовж двох тижнів навчатимуться та відточуватимуть уміння резервісти з підрозділу Національної гвардії України. Вимоги посилені, без поблажки на вік.

Це перші навчання резервістів нацгвардії із Запорізької області, що проходять на новітньому полігоні, збудованому за стандартами НАТО.

Раніше для таких тренувань доводилося їхати на Київщину, Миколаївщину чи Львівщину. Тепер полігон для нацгвардійців під Запоріжжям добре облаштований. Тут є окремі ділянки для стрільб, роботи із технікою, занять із тактичної медицини, а також смуга перешкод.

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Майже із сотні бійців Запорізького резерву Національної гвардії 90 % брали участь в антитерористичній операції.

Юрій Захаров потрапив на Приморський напрямок ще у першій хвилі мобілізації в 2014. Каже, найважче було психологічно перейти від мирного життя у справжні бойові умови.

Зараз за словами Юрія, Нацгвардія готова до нових завдань. До її лав вступають молоді люди, з бажанням захищати країну. Інна лише нещодавно підписала контракт, стала резервістом.

У цивільному житті вона медсестра-анестезист. У Нацгвардії – санінструктор. Дівчина вперше в житті вдягнула бронежилет і взяла до рук автомат. Каже, важко, але обіцяє старатися.

До слова, як ВСУ відбивають висадку російських військ з моря – навчання під Маріуполем.

Опубліковано Липень, 18 в 21:54



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