Вісім подруг Оушена вийшли в український прокат

В українському кіно сьогодні прем’єра довгоочікуваної пригодницької комедії – Вісім подруг Оушена.

Стрічка продовжує тему відомого фільму Одинадцять друзів Оушена. Але тепер за діло беруться жінки.

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У новому фільмі зіграли визнані зірки Голлівуду – Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Енн Хетуввей, а також співачка Ріанна. Світова прем’єра відбулася минулого тижня. І кіно вже отримало рекордні збори. Лише за тиждень прокату понад 40 мільйонів доларів.

До слова, довгоочікуваний фільм Суперсімейка 2 виходить в український прокат 14 червня.

Опубліковано Червень, 14 в 22:18



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