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Вітчизняна мала авіація: як виготовляють та ціна надлегких літаків

Наші співвітчизники завоювали світовий ринок надлегких літаків. На них підіймаються в небо спортсмени, туристи чи учні льотних шкіл.

Щороку планетою розлітається сотня таких металевих “пташок”. І це ще не межа.

Для виготовлення українських надлегких машин використовують спеціальну авіаційну сталь. На сучасних автоматизованих станках їй надають потрібних форм з точністю до міліметра.

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Поруч – ґрунтують крила та збирають каркаси. На фініші ж виходять красені за ціною нового авто – від 45 тисяч євро. Але на відміну від автомобіля, цей літак у рази легший.

До слова, як і де отримати кошти на встановлення енергоощадного обладнання.

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