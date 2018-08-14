Власна стратегія розвитку – що мають зробити нові обличчя в політиці України

Сьогодні учасникам телепроекту Нові лідери, який виходить уже на фінішну пряму, читала відкриту лекцію головний редактор видання Дзеркало Тижня Юлія Мостова. Тема лекції: Головні особливості політики по-українськи, однак спілкування вийшло далеко за встановлені рамки. Пані Мостова радила молодим лідерам вчитися об’єднуватися, шукати однодумців, брати на себе відповідальність, мислити масштабно і стратегічно.

Вона закликала їх думати про те, як перетворити Україну на державу, де люди будуть жити, а не виживати. Бо коли люди виживають – у них проявляються гірші сторони – хитрість, жадібність, нахабність і безвідповідальність, а там де люди живуть гідно – гідним є і весь навколишній світ.

Читайте: Громадський контроль над політиками – проект Андрія Юсова у Нових лідерах

Сукупність корупційних і комерційних пірамід. Система, що забезпечує інтереси можновладців, а не громадян. Так змальовує сучасну українську владу головний редактор тижневика “Дзеркало тижня” Юлія Мостова. На прийдешніх парламентських виборах – попереджає Мостова – Кремль спробує “протягнути” у Верховну Раду проросійську більшість. І хоч протистояти Москві нам допомагає Захід, терпець йому може скоро увірватися – адже багато обіцянок, даних міжнародним партнерам, українська влада – не виконує.

В цих умовах Україні особливо не вистачає власної стратегії розвитку – не нав’язаної Росією чи Заходом, а розробленої власними силами, тими, хто готовий брати відповідальність на себе і хто готовий долати нові виклики. І як новим обличчям у старій політиці вистояти – про це відома журналістка говорила з учасниками проекту “Нові лідери”. Змінити якість сучасної влади може кожен із нас – каже Юлія. Робити це не обов’язково на найвищих рівнях – достатньо почати з локального. Проте, для цього потрібні справжні соціальні ліфти.

До слова, Факти ICTV розповідали про ранню діагностику слуху у дітей: проект Ірини Лисенко у Нових лідерах

Опубліковано Серпень, 14 в 17:38



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.