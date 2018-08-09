ВМС були готові знести Тузлу з Землі. Як Україна зірвала бліцкриг Росії у 2003

У жовтні 2003-го українці розгортали газети з острахом. Там бачили заголовки: «До війни з Росією залишилося менше кілометра». Читали погрози Олександра Волошина, глави адміністрації Путіна, про те, що “Росія скине на Тузлу бомбу”. Скинути бомбу соратник Путіна пригрозив 20-го жовтня 2003-го. Це був пік конфлікту.

Його початок – за місяць до того. Росіяни заходилися зводити дамбу зі свого берега Керченської протоки до нашого острова. Споруда виростала зі швидкістю сто метрів на добу. Стало зрозуміло – Росія хоче перекроїти кордон. З’єднавши Тузлу зі своїм узбережжям, Москва отримала б контроль над Керченською протокою та її фарватером.

Сусіди наступали не лише бульдозерами. Катери ФСБ заходили в українські територіальні води, неподалік активізувалась бойова авіація. Наближаючись до Тузли, росіяни вдарили пропагандою. З гучномовців закликали не чинити опір і не заважати будівництву. Попри протести Верховної Ради, заклики Держдепартаменту США, дамба росла.

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У Кремлі знали: реальний опір може організувати лише головнокомандувач, Президент України Леонід Кучма. А він майже на два тижні вилетів у Латинську Америку із серією державних візитів. Кучма негайно перервав дипломатичне турне.

На світанку 23-го жовтня президентський літак завершив незвичний рейс Бразилія – Сімферополь. Глава держави одразу прибув на Тузлу. Там створили оперативний штаб. На острові миттєво розгорнули повноцінний прикордонний загін. У Керченську протоку перекинули артилерійські катери, авіацію перевели на бойове чергування, морські піхотинці у повній готовності чекали наказу. І він пролунав.

Я зробив дуже серйозну заяву: якщо так буде і надалі – будемо стріляти. Відкриємо вогонь. Я публічно сказав про це. Я повинен був це сказати, – згадує Леонід Кучма.

Військові були готові боронити українську землю. Був наказ Верховного головнокомандувача. Була рішучість. А сили б вистачило. Очевидно, після цього у Росії зрозуміли: бліцкригу не вийде. Дамба зупинилася лише за сто метрів до українського берега. Росія погодилася на переговори щодо Азовської акваторії та Керченської протоки. Але виконувати домовленості не збиралася. Згодом це стало зрозуміло.

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Опубліковано Серпень, 09 в 12:42



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