Вода стане важливішою за нафту! Дослідження українського вченого у Голландії

Голландія за площею не лідер у Європі, однак за експортом – одна з провідних держав. Це стало можливим завдяки тому, що постійно інвестують у науку. Бізнес розуміє – без ноу хау у сучасному світі не виграти конкуренції. Український вчений Геннадій Дончиць у Нідерландах має повну підтримку свого інституту, всі інфраструктурні можливості для досліджень і свободу вибору наукових тем. Його цитують провідні світові видання – він досліджує поверхневі води в усьому світі.

У Голландії він вже більше 10 років – тож на роботу, як і його колеги, дістається на велосипеді. Дорогою проїжджає численні канали. Ще більше води на випробувальному стенді його інституту – в басейні імітують океан, штучно створюють величезні хвилі, які обрушують на макети портів. Таким чином, можна оцінити вразливість будівництва проти сил природи. Напрацювання голландців затребувані по всьому світу.

Геннадій працює не просто з басейном, а з водами усього світу – за допомогою супутникових знімків з’ясовує, де виникає посуха. На його дослідження опираються всі провідні видання світу.

Водні кризи у Іспанії, Марокко, Індії та Іраку в зоні ризику через висихання водосховищ. Резервуари можуть повністю висохнути.

Геннадій каже, часто в цих країнах немає дорогої техніки для вимірювання рівня води, і навіть дістатися водосховищ непросто. Тому ефективніше спостерігати через супутники. Прогнози вченого: посух більшатиме, а вода зовсім скоро стане важливішою за нафту, тож, влада повинна знати, як витрачати кожний літр вологи.

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Геннадій здогадався використати супутникові знімки НАСА за допомогою системи Google. При чому за останні кілька років, він не просто науковець, а й програміст, тож знає, як обробити величезний обсяг інформації. Тепер кожен може за кілька секунд побачити, як змінювалася ситуація з водами за останні роки.

Як приклад негативного впливу людини на природу показує Аральське море – з навколишніх річок забрали занадто багато води для зрошення, і море зникає.

Супутник може стати у пригоді і для правоохоронців – нелегальні шахти, або видобуток бурштину, але головна мета показати місця, з яких пішла вода – як ось біля Дніпра.

Свої дослідження Геннадій почав у Києві – вивчав, як радіонукліди після аварії в Чорнобилі поширюються річками. Переїхав до Голландії, бо там більші можливостей.

Голландці здавна звикли інвестувати в науку, адже саме ноу хау дають можливість вижити країні, половина території якої нижче рівня моря.

До слова, на березі Південного Бугу побудували незаконні котеджі.

Опубліковано Червень, 29 в 17:22



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