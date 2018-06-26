Водяне під вогнем, бойовики використовують нову зброю

Вже кілька діб під вогнем бойовиків знаходяться позиції українських військових, та саме селище Водяне на Приморському напрямку. Напередодні, обстріл тут тривав майже 5 годин та відновився сьогодні зранку.

На крайньому блок-посту перед Водяним чекає караван машин комітету Червоного Хреста. Вони мають доставити худобу, щоб місцеві розвивали господарства, але дорога поки закрита. Російські окупанти розпочали обстріли позицій українських військових та самого села близько 9 ранку. Невеличка передишка лише по обіді.

Скільки снарядів випустили бойовики по Водяному сьогодні – вояки ще не рахували. Напередодні ж, обстріл тут тривав більше 4-ох годин. Гатили по селищу одразу, як мінімум з трьох точок. Окупанти випустили понад сотню снарядів, зокрема і з артилерії.

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Саме Водяне фактично суцільні руїни. Село під ударами із початку війни. Тому знайти тут повністю вцілілу хату неможливо. Як кажуть українські армійці, тихо у Водяному не було ніколи, але останнього разу таку щільність вогню спостерігали минулої зими.

За словами наших хлопців, саме на цій ділянці фронту ворог почав застосовувати й дуже дорогу зброю. Російські керовані артилерійські боєприпаси під назвою Краснопіль. Вартість одного такого снаряда – до 70 тис доларів. І вони вже точно не зберігалися у шахтах Донецька.

У самому Водяному, попри бойові дії, залишилося з десяток мирних жителів, усі пенсіонери.

Активізацію окупантів поблизу Водяного українські військовослужбовці пов’язують із підвезенням боєкомплекту бойовикам у так званих гумконвоях, а також із ротаціями, що нині відбуваються в окупаційних військах. Втім, як кажуть наші морпіхи, на кожну дію – є протидія. І з відповіддю тут довго не затримуватимуться.

До слова, секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що розвиток тероборони дозволить створити багатотисячний резерв для ЗСУ та інших силових структур.

Опубліковано Червень, 26 в 20:40



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