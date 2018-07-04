Вогневі точки у вікнах, техніка в ангарах: у що ворог перетворив ринок на Донбасі
На ринку Господар, на околицях окупованої Ясинуватої, бойовики у повний зріст без бронежилетів ходять у прямій видимості українських армійців. Почувають себе вільно.
Колись оптовий ринок тепер став справжнім укриттям для окупаційної армії. У вікнах – вогневі точки, в ангарах – захована техніка.
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Бойовики ведуть вогонь переважно зранку. Користуються тим, що на світанку сонце сліпить очі армійців, і ті не можуть засікти, звідки гатять терористи.
До слова, як ВСУ відбивають висадку російських військ з моря.
2018-07-04
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