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Вогняний торнадо у Великій Британії: заввишки з 16-поверхівку, гасили 12 годин

Унікальний природній феномен у Великій Британії. Там пожежники приборкували вогняний торнадо.

Побачили його жителі Вудвілля. Висота торнадо сягнула 50 метрів. Зайнялося біля місцевої фабрики пластмаси, і як пояснили науковці, вогняний вихор утворився через поєднання холодного та гарячого повітря.

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Гасили полум’я з півсотні пожежників 12 годин поспіль.

Сьогодні Факти ICTV писали, як природа випробовує планету на міцність.

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