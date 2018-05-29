Волонтер із США поселився у селі та вчить дітей мові та музиці

Закоханий в українське село і його природу. Більше року 26-річний волонтер корпусу миру зі США Майлз Грін допомагає розвивати молодь в селі Носачів. Україну вибрав свідомо – душа лежала. Наполегливо щодня вчить мову.

Якось разом зі школярами натрапив на старі музичні інструменти в комірчині. Разом із дітьми повернув їх до життя, не зміг лишитися байдужим. Гроші на реанімацію гітар і барабанів збирали гуртом.

Своєю грою та ентузіазмом Майлз підняв музичну хвилю, за кілька місяців діти почали грати на барабанах, акустичній та бас-гітарах і синтезаторі. Корпус миру виділив грант на нові інструменти.

У гурті 6 учасників, теорію опановували паралельно з практикою.

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Від цього кабінету школярів за вуха не відтягнеш. Після уроків всі збираються у Майлзовій майстерні.

У селі Майлз орендує хату і з гордістю показує свою тимчасову садибу. Волонтер в захваті від української природи. Після роботи на гамаку любить почитати улюблену фантастику чи автобіографічні історії. А воду п’є просто з криниці.

Влітку хлопець працюватиме в англомовному таборі. А незабаром чекає в гості маму, з якою хоче поділитися українськими красотами – разом поїдуть до Карпат.

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Опубліковано Травень, 29 в 14:20



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