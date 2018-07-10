Волонтерські служби та хатня допомога – як живуть пенсіонери у Греції

Майже увесь свій вільний час пані Аґелікі приділяє квітам та канарці. Поливати доводиться і двічі на день – у Греції літо спекотне, птаха ж хоче не лише їжі, вимагає спілкування. А пані Аґелікі більше й немає з ким.

На почесному місці у вітальні весільні фото численних родичів, та їхні дитячі світлини. Їм бракує часу, а їй – здоров’я, аби впоратись по господарству, у пані Аґелікі артрит.

Тому двічі на тиждень її відвідують соціальні працівники. Дімітріс дізнається що потрібно, і відрядить наприклад прибиральницю, а медсестра Мар’ялена тут же в дома контролює тиск, може взяти аналіз крові.

Дивіться: Еко-відпочинок у Греції: ціни 2018 та як дістатись

Вона постійно контактує з лікарем пані Аґелікі. Бере в нього рецепт і забирає ліки в аптеці. І хоч це не входить в її обов’язки, часто купує продукти. Соціальна служба, де працюють Дімітріс та Мар’ялена – недержавна. Існує на пожертви небайдужих людей. Щодня її співробітники відвідують в місті Патра 50 підопічних.

Ця програма – безкоштовна. Але вона для пенсіонерів та людей, які фізично не можуть дати собі раду, в разі, якщо в них зовсім низька пенсія. Пані Аґелікі щоразу дуже чекає своїх помічників. Вони їй вже як рідні.

До слова, кому піднімуть і коли підвищать пенсії в Україні.

Опубліковано Липень, 10 в 18:57



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.