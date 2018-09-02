Не грошима єдиними: як волонтери допомагають бійцям, хворим та літнім людям

Для Наталії Волошин благодійність – це більше, ніж просто переказ грошей. Іноді важливіше просто поговорити з тими, кому в житті пощастило менше. Вона одна з п’ятьох помічників, які щотижня відвідують 50 стареньких. Наталія – учасниця проекту Домашня опіка за підтримки міжнародного благодійного фонду Карітас Україна. Для самотніх та малозабезпечених бабусь та дідусів дівчина — янгол-охоронець. І в домі поприбирає, і ліки принесе, і харчі купить.

На початку війни волонтерів було тисячі, з роками залишилися лише найбільш віддані. Увесь день на колесах і Євген. Він працює кур’єром, проте більшість часу приділяє благодійному проекту Корок життя – збирає корисний пластик, відвозить його на переробне підприємство. Так збирають гроші хворим на легеневу гіпертензію.

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Зробити добру справу можна і для тих, хто далеко. Разом з іншими жінками доцент кафедри аналітичної хімії Марта Ларук створила волонтерський осередок — шиє захисні балаклави, рукавиці та плащі для військових, плете маскувальні сітки.

Навіть якщо часу на велике добро не вистачає, завжди можна стати частинкою маленької хорошої справи. Поєднувати роботу, особисте життя і волонтерство непросто, та головне знати – для чого ти це робиш.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як волонтери створили унікальний безпілотник-розвідник

Опубліковано Вересень, 02 в 16:05



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