Волинська Швейцарія: як доїхати та маршрути лісом

Замість пляжного відпочинку – мандри густими лісами. На Волині набирає популярності так званий “зелений велотуризм”.

Під Луцьком діє ботанічний заказник, який в народі прозвали Волинською Швейцарією.

Для туристів там облаштували 10-кілометровий екомаршрут, ідеальний для велосипедних та піших прогулянок.

Луцька молодь відкрила для себе волинський ліс, після роботи на велосипедах або на вихідних, виїздить на галявини.

Сюди вабить ставок з дикими птахами, неймовірні краєвиди, прохолода, а ще – спокій та чисте повітря.

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Туристичні екомаршрути розробили лісівники. ГрОшей з відвідувачів не беруть. Головне правило – не смітити й не розводити багаття. На автомобілях на територію – зась.

Це не лише активний, а й пізнавальний відпочинок. Вздовж маршруту – червонокнижні рослини, криниця із джерельною водою, лісова пасіка, а на фініші – вольєри з дикими звІрами.

Веломаршрут підійде і для дітей, і для шанувальників екстремальних прогулянок. Так людей привчають не нищити ліс.

Екологічний відпочинок волиняни оцінили. Щовихідних тут – сотні людей. До Волинської Швейцарії їдуть і молодята, аби зробити незабутні весільні фото на природі.

До слова, у Києві горить 3 га лісопаркової зони.

Опубліковано Червень, 12 в 13:45



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