Вони, очі та вуха армії – як працює українська розвідка на Передовій

Вони – очі та вуха армії. Саме вони знають усе про ворога: коли надійшло підкріплення, скільки привезли боєприпасів, скільки окупантів загинули.

Розвідка – один із найбільш таємничих підрозділів Збройних сил України. І вони розповіли про свою роботу.

Боєць на псевдо Туман – родом із Донеччини, він із початком війни покинув бізнес і пішов добровольцем на фронт, – захищати рідну землю.

Снайпери активізувалися на цій ділянці фронту. Так само, як і диверсанти.

Ось група найманців виходить за свої позиції, щоб атакувати українські опорники. Ось група наших розвідників виходить назустріч. Ось раптово загорається ворожий бліндаж.

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Втім, ворожі розвідники теж не сплять. Ними, наприклад, поповнюють обмінний фонд України.

Днями затримали жителя тимчасово окупованої території, який працював на незаконні озброєні бандформування. Брали, що називається, тепленькими і росіян.

Майже завжди затримання – це ретельно спланована операція. І майже завжди свої корективи вносить випадок.

Донбас теж із Донбасу. Він – технолог, 2014 пішов боронити рідну землю. Розвідником став випадково.

Одне з завдань розвідників – час від часу під виглядом цивільних іти спілкуватися з жителями по той бік фронту. І зараз, каже Туман, там як ніколи чекають на Україну.

До слова, Факти писали, чи вплине чемпіонат світу з футболу на війну на Донбасі.

Опубліковано Червень, 08 в 20:21



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