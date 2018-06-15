Впали з 10-метрової висоти! У Флориді злетів вагончик американських гірок

Халепу замість розваг отримали напередодні відвідувачі атракціонів у Флориді. Там злетів з колії вагончик американських гірок. На щастя, ніхто не загинув. Однак 10 людей поранені. Двоє впали з 10-метрової висоти. Їх та 4-х постраждалих доправили до лікарні.

Інформацію про їхній стан поки не оприлюднюють. Решті медичну допомогу надали на місці.

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Причому двом пасажирам вагончика-невдахи довелося кілька годин провести, зависнувши між небом і землею, поки рятувальники не звільнили їх. Причини аварії з’ясовують.

До слова, маленька дівчинка вилетіла з крісла під час руху атракціону.

Опубліковано Червень, 15 в 11:55



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