Впали з 10-метрової висоти! У Флориді злетів вагончик американських гірок
Халепу замість розваг отримали напередодні відвідувачі атракціонів у Флориді. Там злетів з колії вагончик американських гірок. На щастя, ніхто не загинув. Однак 10 людей поранені. Двоє впали з 10-метрової висоти. Їх та 4-х постраждалих доправили до лікарні.
Інформацію про їхній стан поки не оприлюднюють. Решті медичну допомогу надали на місці.
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Причому двом пасажирам вагончика-невдахи довелося кілька годин провести, зависнувши між небом і землею, поки рятувальники не звільнили їх. Причини аварії з’ясовують.
До слова, маленька дівчинка вилетіла з крісла під час руху атракціону.
2018-06-15
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