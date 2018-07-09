Врятувати Дністровський каньйон і дати роботу місцевим: Володимир Гергелюк у Нових лідерах

Зберегти Дністер і дати місцевій громаді заробляти на туризмі – саме цим переймається наступний учасник проекту Нові лідери Володимир Гергелюк.

Зелені плеса Дністра нині манять помилуватися червонокнижними птахами, а помережені тріщинами скелясті береги каньйону залишаються прихистком для рідкісних рослин. Все це вабить тисячі туристів. Тож Володимир проти будівництва гідроелектростанцій.

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Промислове використання річки, змінить унікальні ландшафти і забере у людей реальні гроші від туризму.

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Опубліковано Липень, 09 в 10:32



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