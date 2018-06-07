Врятувати тисячі життів – мета Ірина Заславець на Нових лідерах

Сьогоднішня історія з циклу Нові лідери – про журналістку Ірину Заславець. Завдяки трансплантації вона здолала рак і тепер бореться за життя інших. Вона на собі відчула парадокси української медицини й, головне, знає, як їх виправити.

Мета її проекту в Нових лідерах – створення дієвої вітчизняної системи трансплантації органів, яка може врятувати тисячі життів.

Пересаджувати органи українські медики вміють, але не можуть через недосконале законодавство.

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Як журналіст, Ірина побувала в операційних кращих білоруських, індійських і інших трансплантологів. Там вона супроводжувала українських пацієнтів, яким через бюрократичні парадокси не змогли допомогти на Батьківщині. Дівчина на власні очі бачила, як серця одних, уже померлих людей, рятували життя героям її сюжетів, і як через байдужість та зволікання української системи наші пацієнти так і не дочекалися донорського органу. За два останні роки померло більше десяти героїв її сюжетів. Хоча їх можна було б урятувати в Україні.

Факти ICTV писали про ще одного учасника телепроекту Нові лідери – Олексія Паращенко – автор проекту Безкоштовний спорт дітям.

Опубліковано Червень, 07 в 10:31



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