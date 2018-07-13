Все що він хоче – знімати кіно і спілкуватися з близькими. Олегу Сенцову 42
Міцний горішок, кістка у горлі Путіна і водночас, творча, талановита і патріотична людина – сьогодні у Олега Сенцова день народження.
Свої 42 роки, політичний в’язень Кремля зустрічає у російських катівнях. Він голодує вже 60 днів і вимагає звільнити усіх українців, кого російський режим тримає у тюрмах.
Водночас, Олег Сенцов не припиняє писати п’єси, оповідання і сценарії навіть в ув’язненні.
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В ув’язненні Сенцов написав оповідання, роман та 5 сценаріїв. Твори вийдуть з тюрми лише із ним – переповідає його двоюрідна сестра Наталя.
Однак, і зараз у вільному доступі є чимало його фільмів та книг, які варто подивитися і почитати.
До слова, сестра Сенцова розповіла правду про його стан.