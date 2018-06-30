Вшанування пам’яті Василя Сліпака: яким був оперний геній

А цими днями Україна вшановує пам’ять Василя Сліпака – українського оперного генія, який загинув два роки тому на Донбасі.

Він був солістом Паризької опери, мав усе – гроші і славу, але вибрав для себе боронити країну, коли на її землю прийшов російський агресор.

Серед заходів – міжнародний музичний марафон. Перший концерт – у Київській консерваторії, де великий зал назвали іменем Василя Сліпака, а вже сьогодні ввечері музику на пам’ять українського героя, виконають у Львівській обласній філармонії.

– Хлопці і дівчата кажуть, що то було таке сонце. Я погоджуюся. Він заходив в аудиторію і просто лампочки загорялися. Ставало просто, ясно та радісно, – коментує Дмитро Кацал, директор і художній керівник Львівської державної академічної чоловічої хорової капели Дударики.

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Нагадаємо, 2 роки без Василя Сліпака. Як оперний співак захищав Україну.

Опубліковано Червень, 30 в 14:13



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