Всі обмеження в голові: українці з особливими потребами підкорюють Говерлу

Вони вміють підіймати на вершини тих, кому самому важко ходити по землі. Ініціатори фонду здійснення мрій On three wheels допомогли побачити Карпатські висоти вже 15 людям з особливими потребами.

Одному із них показали 12 країн Європи, і на спеціальному триколісному велосипеді підняли на Монблан.

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Поїздки в гори активісти організовують безкоштовно. І все заради того, щоб красу світу могли бачити абсолютно всі.

До слова, мешканці села Бережани на Львівщині, живуть наче в кам’яному віці – без електроенергії можуть залишитись і на декілька діб, а головна дорога – схожа на занедбану стежку.

Опубліковано Липень, 31 в 11:36



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