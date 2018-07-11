Вступна кампанія 2018: яку професію обрати і топ-5 неперспективних

Для абітурієнтів починається найгарячіша пора. Від завтра час обирати професію і подавати заяви до університетів.

Як і раніше, нині популярні напрямки – економісти, юристи та міжнародники, тоді як є інші не менш престижні та оплачувані професії, які за 5 років, коли абітурієнти стануть уже випускниками, будуть у ціні.

За 6 років, коли абітурієнти стануть випускниками, саме на технічні спеціальності буде попит і на ринку. Тож освітні аналітики і рекрутери радять проходити повз таких напрямів, як туризм, сфера обслуговування, дизайн, менеджмент і економіка.

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Індустрія – харчова чи машинобудівна – розвивається. І через 5-6 років ще більш гостро будуть потрібні інженери, технологи, хіміки та біохіміки, не втратять свого престижу лікарі, фахівці з сільського господарства та IT-шники.

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Опубліковано Липень, 11 в 10:30



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