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Вулична їжа: що влітку краще не купувати та поради від лікарів

Перед тим, як купити шаурму біля метро чи пиріжок на пляжі – знайте –  ніхто не гарантує вам, що це їстівне. Більшість кіосків з вуличною їжею працюють у нас без будь-яких дозвільних документів.

Медики радять влітку бути вкрай обережними. І постійно мати із собою сорбенти, пити їх за найменшої підозри на отруєння. А краще навіть промивати шлунок.

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Фахівці радять не соромитись і питати в продавців дозволи на торгівлю. Також логічно мислити. Тож табу – на вуличні делікатеси зі свіжих яєць і тістечка із кремом. Небезпечними можуть бути і розрізані фрукти, на яких уже посиділи мухи, яких ви могли і не помітити.

Раніше Факти ICTV писали про фермерство у Болгарії: що робити, щоб отримати 7 тонн молока з 50 корів.

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