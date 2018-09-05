Виборча кампанія 2019: козирі та цікаві ходи кандидатів

Розпочинається виборча кампанія.

Кожний десятий українець не визначився за кого голосуватиме на президентських виборах, і кожний другий готовий змінити свій вибір.

Президент України Петро Порошенко, хоч і не у Верховній Раді, але де-факто розпочав виборчі перегони ще на початку літа. Перші хвилі зовнішньої реклами про безвізовий режим, армію, мову та віру кілька місяців нагадують українцям про здобутки глави держави.

Перша серед кандидатів за соцопитуваннями Юлія Тимошенко вже заявила, що знову змагатиметься за булаву. І перша представила свою програму Новий курс із кардинальними змінами Конституції та запровадженням посади канцлера.

На противагу Тимошенко кандидат радикал Олег Ляшко виступає за американську модель сильної влади – ліквідацію посади прем’єр-міністра та розширення прав президента. Ставку лідер радикалів робить поки на особисте спілкування з виборцями.

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Без яскравої зовнішньої реклами, але за активне спілкування з людьми виступає ще один кандидат у президенти Анатолій Гриценко – у його графіку суцільні поїздки по Україні і виступи на місцевих телеканалах.

До слова, незабаром новий Виборчий кодекс поставлять на голосування у Верховный Раді. Одна з його особливостей – запровадження парламентських виборів за відкритими списками. Факти ICTV дізналися, в чому мета нової системи і як вона буде працювати.

Опубліковано Вересень, 05 в 20:19



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