Вибори без вибору: хто стане мером російської столиці

Жителі Москви вже змирилися. що керувати російською столицею втретє буде той же градоначальник. Сергій Собянін – позиціонує себе міцним господарником, рекламує навіть у соцмережах.

Конкурентів у фаворита Кремля немає, в ролі статистів виступають мільярдер Михаїл Балакін, його тезка 36-річний жириновець Дегтярьов, який за антиукраїнську політику потрапив під санкції ЄС, комуніст Вадим Кумін та політик районного рівня Ілля Свиридов. Опозиціонерів на вибори традиційно в Росії не допустили – перемога Собяніна справа вирішена.

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Російські ж опозиціонери порівнюють нинішній період з епохою брежнєвського застою. Після якого, утім, настала перебудова. Щоправда, тоді країна була менш бідною, ніж нинішня Росія.

До слова, Факти ICTV розповідали про новий кліп гурту Ленінград до виборів

Опубліковано Вересень, 08 в 19:18



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