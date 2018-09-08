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Вибори без вибору: хто стане мером російської столиці

Жителі Москви вже змирилися. що керувати російською столицею втретє буде той же градоначальник. Сергій Собянін – позиціонує себе міцним господарником, рекламує навіть у  соцмережах.

Конкурентів у фаворита Кремля немає, в ролі статистів виступають мільярдер Михаїл Балакін, його тезка 36-річний жириновець Дегтярьов, який за антиукраїнську політику потрапив під санкції ЄС, комуніст Вадим Кумін та  політик районного рівня Ілля Свиридов. Опозиціонерів на вибори традиційно в Росії не допустили – перемога Собяніна справа вирішена.

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Російські ж опозиціонери порівнюють нинішній період з епохою брежнєвського застою. Після якого, утім, настала перебудова. Щоправда, тоді країна була менш бідною, ніж нинішня Росія.

До слова, Факти ICTV розповідали про новий кліп гурту Ленінград до виборів

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