Вихід з відпустки: 5 порад, як не підірвати психіку та працювати із задоволенням

Виходити на роботу краще не в понеділок, а в четвер чи п’ятницю – аби не перевтомитися одразу. І запланувати кілька перерв на каву.

Окрім розслаблення, не варто забувати й про фізичні навантаження, радить лікар. Каже, енергію відновить контрастний душ та легкі фізичні вправи щодня.

У перший робочий день – заплануйте час для себе. Дві-три години краще приділити на перегляд електронних листів та нових завдань.

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А після роботи більше гуляти на свіжому повітрі та спілкуватися з друзями.

До слова, Факти ICTV зібрали 10 книг, які можна прочитати у відпустці.

Опубліковано Серпень, 10 в 21:55



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